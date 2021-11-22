Тиктокер, задавивший брата на съемках трюка, получил 1,5 года исправработ в Подмосковье

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Суд вынес приговор жителю Серпухова, который задавил брата во время съемок трюка. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и получил 1,5 года исправительных работ.

"Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства. Приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 апреля в Балашихе. 24-летний подсудимый и его младший двоюродный брат ставили трюк на автомобиле ВАЗ, который записывался на видео и транслировался в прямом эфире в соцсети. Во время трюка молодой человек сбил своего брата, от полученных травм тот скончался на месте.

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