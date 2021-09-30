Тиктокер из Екатеринбурга утопил арендованные самокаты в реке

В Екатеринбурге тиктокер арендовал два самоката и утопил их в городском пруду. Получившийся ролик он выложил в Сеть.

Теперь мужчина обещает возместить ущерб – примерно 80 тысяч рублей за каждый самокат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.