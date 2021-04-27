Мужчина насмерть сбил брата при исполнении трюка на машине в Балашихе

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Жителя Балашихи подозревают в смертельном наезде на своего 21-летнего двоюродного брата, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, молодые люди исполняли трюк на автомобиле в микрорайоне Железнодорожный и транслировали это в прямом эфире.

"Подозреваемый, управляя автомобилем ВАЗ, наехал на своего родственника. В результате смерть молодого человека наступила на месте", – рассказала Врадий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый полностью признал свою вину на допросе. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Тульской области подросток 2005 года рождения на мотоцикле наехал на девочку. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшую госпитализировали.