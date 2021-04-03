В Тульской области подросток на мотоцикле наехал на девочку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Тульской области подросток 2005 года рождения на мотоцикле наехал на девочку. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшую госпитализировали.
Уточняется, что у нарушителя не было прав управления транспортным средством.
"Управляя мотоциклом Irbis мальчик совершил наезд на девочку 2008 года рождения. Пострадавшая госпитализирована", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего организована проверка.
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