В Тульской области подросток на мотоцикле наехал на девочку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Тульской области подросток 2005 года рождения на мотоцикле наехал на девочку. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшую госпитализировали.

Уточняется, что у нарушителя не было прав управления транспортным средством.

"Управляя мотоциклом Irbis мальчик совершил наезд на девочку 2008 года рождения. Пострадавшая госпитализирована", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее на Веерной улице в районе дома 1 произошло ДТП. Там столкнулись три автомобиля, один вылетел на газон и перевернулся.