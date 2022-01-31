Мошенники в Саратове похитили у пенсионера более 17 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Саратове телефонные мошенники похитили у пенсионера более 17 миллионов рублей, обманом заставив его перевести свои сбережения на сторонний счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Житель Ленинского района рассказал, что незнакомцы представились ему сотрудниками банка и силовых структур и сообщили ему о несанкционированных операциях, которые якобы были совершены по его банковской карте.

"(Они сообщили, что. – Прим. ред.) для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Ранее в Москве задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в мошенническом хищении 57 тысяч рублей у пенсионерки.

Молодой человек несколько раз звонил 80-летней женщине, навязывая ей юридические услуги и убеждая, что поможет вернуть потерянные ранее денежные средства. Добившись ее согласия, молодой человек похитил указанную сумму.