Владелец сети ресторанов KFC продаст свой бизнес и уйдет из России. Сеть Starbucks, по данным деловых СМИ, уже нашла, кому продать российские кофейни. А компания IKEA начала финальную распродажу перед закрытием.

Специалисты рассказали, кто заменит KFC, Starbucks и IKEA. Будут ли западные сети по примеру McDonald’s заменять российскими аналогами? Какие компании уходят из России и кто их заменит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.