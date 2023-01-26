Сербские фанаты развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

Сербские болельщики развернули российский флаг на открытом чемпионате Австралии по теннису. Кадры с флагом России появились в телеграм-каналах. Это произошло на матче 1/4 финала, в котором встречались россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на турнире, а российская символика находится под запретом. В связи с этим четверых болельщиков из Сербии задержали.

На днях произошла еще одна связанная с флагами РФ и Сербии ситуация. Болельщика попросили покинуть соревнования из-за сербского флага, перепутав его с российским. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.