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Сербские фанаты развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

Сербские фанаты развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

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Сербские болельщики развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

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Сербские болельщики развернули российский флаг на открытом чемпионате Австралии по теннису. Кадры с флагом России появились в телеграм-каналах. Это произошло на матче 1/4 финала, в котором встречались россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на турнире, а российская символика находится под запретом. В связи с этим четверых болельщиков из Сербии задержали.

На днях произошла еще одна связанная с флагами РФ и Сербии ситуация. Болельщика попросили покинуть соревнования из-за сербского флага, перепутав его с российским. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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