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Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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В Москве открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". О концепции кластера и компаниях, которые будут работать в этом здании рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, учреждение обладает разными архитектурными особенностями. Там разместили лаборатории высокотехнологичных компаний с коворкингом, конференц-залами и выставочными пространствами.

Также Собянин сообщил, что 25 компаний уже получили резидентский статус, по которому предоставляются льготы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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