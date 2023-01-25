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Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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В Москве открыли кластер "Ломоносов" – первый в инновационном научно-технологическом центре МГУ "Воробьевы горы". Флагман центра осмотрели Владимир Путин и Сергей Собянин.

Там разместили лаборатории высокотехнологичных компаний с коворкингом, конференц-залами и выставочными пространствами. Концепция кластера предполагает формирование своеобразного "инновационного лифта", который способствует движение проектов от стадии "идея" до успешной технологической компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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