Decathlon продаст свой бизнес в России – СМИ

Один из крупнейших в мире ритейлеров спортивных товаров – Decathlon – решил продать свой бизнес в России. Французская сеть приостановила поставки товаров и закрыла все магазины в 2022 году. Об этом сообщило издание РБК.

В пресс-службе Decathlon информацию о продаже бизнеса комментировать отказались. Стоимость бизнеса этого ритейлера в России аудиторы оценили в 13–15 миллиардов рублей. Но по новым правилам, сделку одобрят только если актив продается с дисконтом не менее 50% от стоимости.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.