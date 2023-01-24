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Общество

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

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Проведенные проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. Об этом заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с членами правительства.

Однако российский лидер подчеркнул, что на территории России отмечен рост производства фармацевтической продукции. Кроме того, Путин сообщил, что РФ не запрещает и не ограничивает экспорт лекарств, но необходимо наращивать собственные исследования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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