Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Проведенные проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. Об этом заявил Владимир Путин в ходе рабочей встречи с членами правительства.

Однако российский лидер подчеркнул, что на территории России отмечен рост производства фармацевтической продукции. Кроме того, Путин сообщил, что РФ не запрещает и не ограничивает экспорт лекарств, но необходимо наращивать собственные исследования.

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