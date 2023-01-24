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Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците антибиотиков в российских аптеках. Ведомство заверило россиян, что поставки и выпуск препаратов в гражданский оборот продолжаются. Об этом сообщает ТАСС.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что в РФ якобы не хватает антибиотиков, предназначенных для лечения детей.

"В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются", – отмечается в материале Росздравнадзора.

Там также уточнили, что на сегодняшний день есть в наличии:

более 10,5 миллиона упаковок препарата с международным непатентованным наименованием амоксициллин;

более 6,4 миллиона упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты;

более 2,4 миллиона упаковок цефуроксима;

более 2,4 миллиона упаковок цефексима;

более 2,1 миллиона упаковок кларитромицина.

Кроме того, россияне имеют возможность выбрать удобную лекарственную форму.

В Росздравнадзоре еще раз сделали акцент на том, что на территории РФ достаточно лекарств. Если в аптеке нет какого-либо конкретного препарата, это может говорить только о повышенном спросе на него, объяснили в ведомстве.

Российское министерство здравоохранения и Росздравнадзор постоянно мониторят ситуацию с лекарствами и не допустят, чтобы в РФ возникла нехватка какого-либо препарата.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора заявили о запасе препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии более чем на полгода. В ведомстве отметили, что общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в прошлом году превысил показатель 2021 года, составив более 17,5 миллиона упаковок.



Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России

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