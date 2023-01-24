Собянин: в 2023 году в Москве благоустроят еще 74 городских парка и сквера

74 парка и более 1,5 тысячи дворов приведут в порядок в Москве в 2023 году. Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству.

В этом году в городе планируют благоустроить еще 19 общественных пространств, причем не только в центре, но и в округах. Например, в ЦАО приведут в порядок 14 улиц, в том числе Цветной бульвар и Хрустальный переулок. Помимо этого благоустроят Воробьевскую набережную и Аллею Славы на Воробьевых горах, территорию Южного речного вокзала. Продолжатся работы на Ленинском проспекте.

Основная задача – создание комфортной и безопасной городской среды и повышение качества жизни москвичей. В правительстве также подвели итоги работы за 2022 год, тогда новый облик получили 62 улицы. Обновили исторические кварталы Басманного и Красносельского районов, Арбата и Хамовников, площадь Павелецкого вокзала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.