Собянин: на территории ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы" разместится девять кластеров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Инновационном научно-технологическом центре МГУ "Воробьевы горы" планируется расположить порядка девяти кластеров площадью 479 тысяч "квадратов". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Флагманский кластер "Ломоносов" (65 тысяч квадратных метров) был спроектирован и построен за 2 года. И сегодня это один из лучших в стране научно-технологических центров", – написал мэр.

По словам Собянина, учреждение обладает разными архитектурными особенностями. Так, центр оснащен витражным стеклом, которое помогает создать свободный доступ естественного света. На территории выложили зеленую кровлю, на которой можно будет организовывать разные мероприятия, отметил мэр.

Внутри здания построили лаборатории с "чистыми комнатами" и коворкингом для инноваторов. Также в учреждении доступны конференц-залы и выставочные пространства. Рядом с кластером расположились три станции метро – "Раменки", "Ломоносовский проспект" и "Университет".

Новый кластер "Ломоносов" в честь Дня студенчества открыли Владимир Путин и Сергей Собянин.

В учреждении разместятся компании, которые работают с научно-технологической и внедренческой деятельностью. Мэр отметил, что для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут обустроены коворкинги, в которых они смогут принять участие в акселерационных программах.

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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