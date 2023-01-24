Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Московских автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за похолодания и возможной гололедицы, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

По данным ЦОДД, движение в городе на 09:00 оценивается в пять баллов. Проезд транспортных средств затруднен по направлению в центр на Ярославском и Дмитровском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, на МКАД и ТТК. Вечером ожидается до семи баллов.

"Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что угроза гололеда на дорогах и тротуарах сохраняется в Центральной России. Он подчеркнул, что это явление стало визитной карточкой текущей зимы.



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