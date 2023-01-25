США отправят Киеву 31 танк Abrams – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Daniel Karmann

США отправят Киеву 31 танк Abrams на сумму 400 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Кроме того, президент США Джо Байден в среду, 25 января, в полдень (20:00 по московскому времени) планирует выступить с заявлением в поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут поставить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams. Речь шла о батальоне танков. Обычно батальон состоит из 44 боевых машин.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит американские танки Abrams, если Соединенные Штаты решат поставить их Украине. Посол добавил, что Вашингтон постоянно повышает "планку" военного содействия, что особенно четко проявляется, когда российская армия одерживает новые победы.

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