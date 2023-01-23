Дочь Талызиной прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья артистки

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной Ксения Хаирова, комментируя сообщения об ухудшении состояния здоровья матери, заявила, что кто-то пускает слухи о состоянии здоровья актрисы. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, вечером 22 января Талызина упала в обморок. Скорую помощь ей якобы вызвала личная помощница. Прибывшие специалисты привели женщину в чувство и оставили на амбулаторном лечении.

Хаирова же отметила, что накануне артистке не было плохо.

"Она прекрасно сыграла спектакль и праздновала свой день рождения. Кто-то распространяет чистую ложь", – подчеркнула дочь Талызиной.

Талызина сыграла во многих культовых отечественных фильмах, среди них – "Невероятные приключения итальянцев в России" (1973), "Афоня" (1975), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Позднее актриса появилась в таких популярных проектах, как "Ленинград" (2007), "Достоевский" (2011), "Кухня" (2016), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007).

Ранее народного артиста РФ Валерия Афанасьева госпитализировали с травмой после спектакля "Горячее сердце" в Малом театре. В постановке он играет Силана. Как отметила директор театра, спектакль, в ходе которого народный артист РФ получил травму, был доигран до конца.

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