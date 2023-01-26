Прилепин отправился в зону спецоперации, заключив контракт с Росгвардией

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Сопредседатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя.

С начала спецоперации Прилепин организовывал гуманитарные миссии на территориях новых субъектов РФ. Несмотря на решение писателя, его структуры продолжат оказывать поддержку СВО, сообщили в пресс-службе.

Ранее в зону спецоперации отправился глава администрации Читы Александр Сапожников. Он сообщил, что не может оставаться в стороне от "судьбоносного сражения Родины за право на будущее" ни как десантник с боевым опытом, ни как гражданин. Своим долгом он назвал защиту России.



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