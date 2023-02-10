Врач объяснил, почему Костомарову может понадобиться ампутация пальцев рук

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Гангрена может развиваться на любых конечностях, не зависящих друг от друга, но если их не ампутировать, то человек умрет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главврача петербургской частной скорой помощи Льва Авербаха.

Эксперт добавил, что иногда, например, требуется ампутация двух пальцев на одной руке, трех на другой и параллельно так же на ногах.

"К сожалению, сепсис, который, по всей видимости, по разным причинам не смогли купировать антибиотиками", – сказал Авербах.

По его словам, у фигуриста Романа Костомарова не подтвердили наличие коронавируса. В связи с этим специалист предположил, что у спортсмена сразу была бактериальная пневмония.

Хирург Владимир Раднаев же добавил, что в этом случае было нарушено кровоснабжение выше голени. Он пояснил, что ампутация должна быть там, где блокирован сосуд.

"Поэтому ампутации частей стоп оказалось недостаточно", – подчеркнул он.

Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже фигуриста подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

В конце января его отключили от ЭКМО, но оставили подключенным к аппарату ИВЛ. Также сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что спортсмену провели ампутацию. По данным одного из СМИ, Костомарову прооперировали обе ноги, но ампутировали голеностоп одной конечности. На другой же ноге якобы лишь убрали некроз на пятке. Однако ТАСС со ссылкой на источник писал, что Костомарову потребовалась ампутация обеих конечностей.

Позже стало известно, что врачи нашли некроз и на пальцах рук фигуриста. Медики считают, что если процесс образования тромбов не прекратится после ампутации, то Костомаров может лишиться кистей. По данным СМИ, спортсмен попросил врачей делать все, что потребуется, для спасения его жизни.



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