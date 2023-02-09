Супруга Бориса Щербакова рассказала о состоянии актера

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Народный артист России Борис Щербаков остается в больнице на обследовании, актера могут выписать до конца недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену Щербакова Татьяну Бронзову.

"Он думает, что на этой неделе уже выпишут. Там процедуры еще делают ему, наверное, в конце недели, он так надеется, что, может быть, и выпишут, или в субботу, а может быть, в понедельник уже выпишут", – сказала она.

Бронзова отметила, что медики до сих пор не смогли поставить точный диагноз. В связи с этим Щербаков продолжает обследование, пояснила она.

"Он там под присмотром и чувствует себя неплохо", – добавила Бронзова.

О госпитализации актера стало известно 1 февраля. Сообщалось, что он плохо себя почувствовал во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.

Позже директор театра Елена Потылицына рассказала, что Щербакова положили в больницу в Москве перед поездкой в Санкт-Петербург. Она отметила, что актер должен был участвовать в спектакле "Свободная пара".

Сын артиста Василий Щербаков, в свою очередь, заявил, что его отец прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы.

Позднее появилась информация о том, что актера перевели в реанимацию, а через несколько дней Щербаков сообщил об улучшении своего состояния.

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