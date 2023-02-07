Актер Борис Щербаков сообщил, что его состояние улучшилось

Фото: TACC/Станислав Красильников

Народный артист России Борис Щербаков рассказал, что его самочувствие улучшилось. Он выразил надежду на скорую выписку.

"Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование", – передает РИА Новости его слова.

Актер также отметил, что опасения врачей по поводу осложнений по части кардиологии не подтвердились. Специалисты диагностировали у артиста обычную простуду.

Точную дату выписки Щербаков не знает.

О госпитализации актера стало известно 1 февраля. Сообщалось, что он плохо себя почувствовал во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.

Позже директор театра Елена Потылицына рассказала, что Щербакова положили в больницу в Москве перед поездкой в Санкт-Петербург. Она отметила, что актер должен был участвовать в спектакле "Свободная пара".

Сын артиста Василий Щербаков, в свою очередь, заявил, что его отец прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы. Позднее появилась информация о том, что актера перевели в реанимацию.

Однако уже 3 февраля народный артист вышел на связь.

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