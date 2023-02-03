Актер Борис Щербаков впервые вышел на связь после госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист России Борис Щербаков впервые вышел на связь после госпитализации, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на его сына Василия.

По словам мужчины, вечером 2 февраля отца перевели из реанимации в обычную палату. Врачи сняли кризисное состояние по кардиологии, однако установить точный диагноз до сих пор не смогли.

"Папа впервые за это время сам позвонил мне. Голос достаточно бодрый, так что я спокоен", – сказал сын артиста.

Он рассказал, что первые два дня Щербакову запрещали звонить кому-нибудь по телефону, артист чувствовал слабость, боль в груди, кашлял и почти не ходил. Кроме того, у него держалась высокая температура. Актеру назначили несколько дополнительных обследований. Оказалось, что виной недомогания была ОРВИ. Сейчас его состояние нормализовалось.

Василий добавил, что артист рассчитывает как можно скорее выписаться из больницы и возобновить гастроли – на февраль у него назначены спектакли.

Ранее сообщалось, что 73-летнего российского актера госпитализировали, ему стало плохо во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.

Позже директор театра Елена Потылицына рассказала, что Щербакова госпитализировали в Москве перед поездкой в Санкт-Петербург. Она отметила, что актер должен был участвовать в спектакле "Свободная пара".

Сын артиста Василий Щербаков, в свою очередь, заявил, что Щербаков прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы, у него есть осложнения по кардиологии. Актера перевели в реанимацию.

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