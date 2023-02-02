16:42Культура
Бориса Щербакова перевели в реанимацию
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Народного артиста России Бориса Щербакова перевели в реанимацию, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Состояние здоровья актера остается нестабильным. По словам его сына Василия, Щербаков лежит в кардиологическом отделении.
"Не дают ему телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться. Поэтому и прогнозов никаких не дают", – пояснил он.
Артист жаловался на боль в груди и подозревал, что у него ОРВИ, однако врачи это не подтвердили. Они решили отправить Щербакова в Боткинскую больницу. Из-за этого отменили два спектакля с участием актера – в Москве и Санкт-Петербурге. Спустя сутки ситуация не улучшилась.
31 января СМИ сообщили, что Щербакову стало плохо во время репетиции в выборгском ДК. Директор театра Елена Потылицына рассказала, что артист должен был приехать в Петербург на "Сапсане" в 14:00. Там он должен был играть в спектакле "Свободная пара".
Позже стало известно, что Щербаков прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы, у него есть осложнения по кардиологии.
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