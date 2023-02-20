Бедрос Киркоров остается в клинике под наблюдением врачей

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Народный артист России Бедрос Киркоров пока остается под наблюдением медицинских работников в клинике. Ему назначили антибактериальную терапию, рассказала ТАСС пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

"Пока не выписали. Но дай бог – все хорошо. Еще под наблюдением докторов в клинике. Назначили антибиотики", – указала она.

Бедроса Киркорова госпитализировали с обострением бронхита 9 февраля. По данным СМИ, у певца было затрудненное дыхание.

Екатерина Успенская 13 февраля сообщила, что состояние Бедроса Киркорова улучшилось. Представитель отметила, что его обследуют медики, точный диагноз пока неизвестен.

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