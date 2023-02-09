14:18Культура
Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь – СМИ
Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.
"Его сиделка вызвала медиков после того, как 90-летний Киркоров пожаловался на плохое самочувствие", – говорится в сообщении.
По данным СМИ, у певца наблюдается затрудненное дыхание.
Бедроса Киркорова уже госпитализировали в первой половине декабря. В прессе распространилась информация, что у певца диагностировали пневмоторакс. Пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская на тот момент заявляла, что артиста отправили на проверку состояния, однако сам Киркоров опроверг сообщения о своей госпитализации.
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