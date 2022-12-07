Представитель Филиппа Киркорова подтвердила, что отцу певца вызывали скорую

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь, но не госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую.

СМИ сообщали, что Киркорова экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом пневмоторакс.

По словам Успенской, отца исполнителя везут на проверку.

При этом в беседе с Life.ru сам Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации. Он рассказал, что находится дома и чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что шоумена Гогена Солнцева госпитализировали в Москве. По данным СМИ, актер находился в алкогольном опьянении, когда упал и ударился головой.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение.



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