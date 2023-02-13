Состояние отца Филиппа Киркорова улучшилось – представитель

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Состояние народного артиста РФ Бедроса Киркорова, которого госпитализировали на прошлой неделе, улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую.

"В отличном настроении, болтает со всеми, но пока еще в госпитале", – добавила Успенская.

Представитель отметила, что Бедроса Киркорова обследуют медики, точный диагноз пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе народный артист пожаловался на плохое самочувствие. Сиделка Бедроса вызвала ему скорую, певца увезли в больницу.

Народному артисту в декабре прошлого года также вызывали скорую помощь. Тогда он попал в больницу с предварительным диагнозом "пневмоторакс".

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