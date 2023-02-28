"Печальный итог "кормилицы СССР": соцсети раскритиковали Вайкуле после концерта в Израиле

Минюст РФ попросили включить в перечень иноагентов певицу Лайму Вайкуле. Обращение подготовили в Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией. Поводом стало появившееся в соцсетях видео с концерта, где артистка поддержала Украину, а после передала микрофон женщине, прокричавшей со сцены националистический лозунг. Рассказываем подробности произошедшего.



Скандальное выступление

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в министерство юстиции РФ с просьбой проверить высказывания певицы Лаймы Вайкуле и признать ее иноагентом. Поводом послужил ролик с концерта артистки в израильском Тель-Авиве. На кадрах запечатлено, как Вайкуле выступает в поддержку Украины.





Лайма Вайкуле певица Мы всегда будем к вам с удовольствием приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, мы будем петь вживую, будем менять костюмы... Одним словом, мы с вами, мы вас любим. И сегодня мы с Украиной.

Вместе с Вайкуле на сцене также стояла обмотанная украинским флагом женщина. По данным СМИ, это была руководитель балета артистки. После своего обращения к зрителям певица передала ей микрофон. Та выкрикнула националистический лозунг, в ответ зал ее поддержал.

Бородин отметил, что это не первый скандал, где замешана Вайкуле. Ранее она дала интервью, в котором осуждала российскую власть и спецоперацию, а также заявила, что содержала весь СССР. "Я отработала и еще содержала Советский Союз. А Алла (Пугачева. – Прим. ред.) содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить", – подчеркнула тогда Вайкуле.

За это интервью певицу раскритиковали в РФ. Например, продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что она зарабатывала в России, а сейчас говорит, будто "все плохие". В свою очередь, критик Сергей Соседов предложил закрыть для Вайкуле все концертные площадки в стране и не пускать на телевидение.



"Подзабыла латышский язык"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале раскритиковал заявления Вайкуле на концерте в Израиле.





Дмитрий Гусев первый зампред комитета Госдумы по контролю Некогда всероссийская звезда Лайма Вайкуле в России собирала стадионы и могла выступать в Кремлевском дворце съездов. Сегодня она поет в маленьком зальчике, похожем на провинциальный ДК, в далекой чужой стране, в небольшом городке. И Пугачева там же. Сидит и явно недоумевает, как она здесь очутилась?

По словам Гусева, это удел тех, кто отвернулся от своего народа. "Но, конечно, для них это крах. Они всю жизнь добивались успеха, народной любви. А потом сами же растоптали все, чего добились сценическим каблуком. Разбили и растоптали народную любовь к себе", – полагает депутат.

Ролик с выступления Вайкуле в Тель-Авиве обсуждают и в соцсетях. Одна из пользовательниц написала: "Печальный итог "кормилицы СССР". Другие юзеры возмущаются тому, что советская и латвийская певица использует русский язык. "Интересно, а почему она хрюкает на русском языке? Подзабыла язык латышский?" – отметила другая комментатор.

Еще один пользователь призвал не вспоминать подобных артистов. "Да забудьте их, есть же новые молодые звезды. Я понимаю, росли, выросли на их песнях, ну есть и без них хорошие таланты", – подчеркнул он.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который выпустил клип на песню "Родина, вернись домой".

