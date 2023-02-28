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28 февраля, 16:13

Шоу-бизнес

"Печальный итог "кормилицы СССР": соцсети раскритиковали Вайкуле после концерта в Израиле

Минюст РФ попросили включить в перечень иноагентов певицу Лайму Вайкуле. Обращение подготовили в Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией. Поводом стало появившееся в соцсетях видео с концерта, где артистка поддержала Украину, а после передала микрофон женщине, прокричавшей со сцены националистический лозунг. Рассказываем подробности произошедшего.

Скандальное выступление

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в министерство юстиции РФ с просьбой проверить высказывания певицы Лаймы Вайкуле и признать ее иноагентом. Поводом послужил ролик с концерта артистки в израильском Тель-Авиве. На кадрах запечатлено, как Вайкуле выступает в поддержку Украины.

Мы всегда будем к вам с удовольствием приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, мы будем петь вживую, будем менять костюмы... Одним словом, мы с вами, мы вас любим. И сегодня мы с Украиной.
Лайма Вайкуле
певица

Вместе с Вайкуле на сцене также стояла обмотанная украинским флагом женщина. По данным СМИ, это была руководитель балета артистки. После своего обращения к зрителям певица передала ей микрофон. Та выкрикнула националистический лозунг, в ответ зал ее поддержал.

Бородин отметил, что это не первый скандал, где замешана Вайкуле. Ранее она дала интервью, в котором осуждала российскую власть и спецоперацию, а также заявила, что содержала весь СССР. "Я отработала и еще содержала Советский Союз. А Алла (Пугачева. – Прим. ред.) содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить", – подчеркнула тогда Вайкуле.

За это интервью певицу раскритиковали в РФ. Например, продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что она зарабатывала в России, а сейчас говорит, будто "все плохие". В свою очередь, критик Сергей Соседов предложил закрыть для Вайкуле все концертные площадки в стране и не пускать на телевидение.

"Подзабыла латышский язык"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале раскритиковал заявления Вайкуле на концерте в Израиле.

Некогда всероссийская звезда Лайма Вайкуле в России собирала стадионы и могла выступать в Кремлевском дворце съездов. Сегодня она поет в маленьком зальчике, похожем на провинциальный ДК, в далекой чужой стране, в небольшом городке. И Пугачева там же. Сидит и явно недоумевает, как она здесь очутилась?
Дмитрий Гусев
первый зампред комитета Госдумы по контролю

По словам Гусева, это удел тех, кто отвернулся от своего народа. "Но, конечно, для них это крах. Они всю жизнь добивались успеха, народной любви. А потом сами же растоптали все, чего добились сценическим каблуком. Разбили и растоптали народную любовь к себе", – полагает депутат.

Ролик с выступления Вайкуле в Тель-Авиве обсуждают и в соцсетях. Одна из пользовательниц написала: "Печальный итог "кормилицы СССР". Другие юзеры возмущаются тому, что советская и латвийская певица использует русский язык. "Интересно, а почему она хрюкает на русском языке? Подзабыла язык латышский?" – отметила другая комментатор.

Еще один пользователь призвал не вспоминать подобных артистов. "Да забудьте их, есть же новые молодые звезды. Я понимаю, росли, выросли на их песнях, ну есть и без них хорошие таланты", – подчеркнул он.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который выпустил клип на песню "Родина, вернись домой".

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