"Предал нас всех": в Госдуме предложили запретить концерты Юрия Шевчука

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук представил клип на свою композицию "Родина, вернись домой". Ролик вызвал бурные обсуждения в Сети. Некоторые пользователи обвинили музыканта в предательстве. Рассказываем подробности и выясняем, нужно ли запрещать творчество Шевчука в России.



"Родина домой и возвращается"

Клип на композицию "Родина, вернись домой" был опубликован на YouTube-канале группы ДДТ 18 февраля. Это совместный проект Юрия Шевчука и музыканта Дмитрия Емельянова. В песне звучат слова: "Не сходи с ума, это не твоя война", а также "ждут грачи в полях весной, Родина, вернись домой". Ролик вызвал активное обсуждение пользователей. Некоторые обвинили Шевчука в предательстве.





один из комментаторов То, что это 100% предатель, а не запутавшийся, стало ясно еще год назад. Я ждал, что он поддержит русских бойцов вместе с нормальными бывшими коллегами по сцене, но нет.

Один из пользователей, намекая на старую песню ДДТ, предположил, что музыканту вместо сильного и независимого отечества больше по душе "родина-уродина". Другая комментатор осудила артистов с подобной позицией, отметив, что они "сгнили сердцем и душой". Еще один юзер написал: "Пусть Шевчук не голосит, Родина домой и возвращается".

"Не надо удивляться, эти люди давно потеряли веру в свою Родину, вот и доносят до нас свое (особо ценное) мнение в такой вот форме. Бог им Судья за это. Нам важно иметь свое и только свое мнение и суждение о происходящих грандиозных событиях, а они – это прошлое", – добавила другая пользовательница.

Клип прокомментировал и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает "Царьград". Он отметил, что таким артистам плевать на своих соотечественников, которых преследуют, унижают и убивают. "Они в своем мире находятся и никак не могут поумнеть. И, я вам скажу, не поумнеют уже. И бесполезно с ними вообще дискутировать", – подчеркнул парламентарий.

По словам Цекова, лучший вариант – не писать и не говорить про подобных артистов, и через некоторое время их все забудут.



"Сильно деградировал"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Необходимо отменить концерты Юрия Шевчука в России. Об этом Москве 24 рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, музыкант "очень сильно деградировал".

"Я помню того Юрия Шевчука, который был с нашими бойцами в Чечне и поддерживал их. Сейчас он занимает провласовскую позицию. И естественно, что он уже давно не живет жизнью страны, и самое худшее, что можно сделать для него, это лишить зрителя. Лишить его возможности исполнять песни, музыку у нас на Родине", – подчеркнул депутат.

По его мнению, исполнители вроде Шевчука изжили себя, поэтому сейчас необходимо поддерживать тех артистов, которые разделяют другую точку зрения. "Музыкант чем интересен? Тем, что он уникален, его песни запоминаются, их можно отличить одну от другой. А когда они начинают говорить, такие как Юрий Шевчук, они становятся под копирку написанными фонограммами, которые не вызывают ни малейшего уважения", – комментирует Милонов.





Виталий Милонов депутат Государственной думы Все эти люди себя в культурном и цивилизационном плане похоронили... Надо помогать тем, поддерживать тех, кто занимает другую позицию, и им давать площадки, чтобы они везде выступали. И таким как Шевчук категорически запретить любое выступление, даже на частных корпоративах

Вместе с тем депутат считает, что Шевчука нельзя причислить к иноагентам. "Потому что это не политический статус, а статус, связанный исключительно с нарушением законодательства. А Юрий Шевчук просто предал нас всех и подло поступил", – уверен Милонов.

К счастью, сейчас в России появляется много новых, талантливых и патриотичных артистов, заключил депутат.

