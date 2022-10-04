Как шоу-бизнес отреагировал на высказывания Пугачевой о недоброжелателях

Певица Алла Пугачева резко высказалась о недоброжелателях: сообщение в своих соцсетях она опубликовала после информации о ее отъезде из России. Одни посчитали слова артистки неприемлемыми, вторые, наоборот, поспешили поддержать. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Были холопами, стали рабами"

В своем посте Пугачева подчеркнула, что зла ей желают те, кого она не любит сама. По ее словам, раз это случилось, значит, она живет не зря. Всем недоброжелателям певица пожелала "скрежетать зубами".





Алла Пугачева певица Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами.

Пост стал первым после слухов о ее отъезде из России в Израиль. Якобы певица вместе с детьми улетела в Тель-Авив без обратных билетов и выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей. Однако директор артистки Елена Чупракова сказала, что по поводу отъезда Пугачевой ей ничего не известно.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже направил запрос в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить высказывание певицы на признаки административной статьи о разжигании ненависти либо вражды. Также организация потребовала признать певицу иноагентом, а также лишить ее наград и почетных званий.

Ранее певица уже отличилась резонансным высказыванием в своих соцсетях. В частности, она сама просила власти РФ признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем Максимом Галкиным (внесен в реестр иноагентов 16 сентября). Своего супруга она назвала "неподкупным патриотом России", честным, порядочным и искренним человеком.

В Минюсте РФ просьбу певицы рассматривать отказались, так как ее высказывание не было официальным обращением в ведомство.

"Слышит ли себя наша примадонна?"

Депутат Госдумы Олег Морозов в своем телеграм-канале подчеркнул, что лично у него и подавляющего большинства россиян нет никакой ненависти к Пугачевой. Высказывание про "холопов и рабов" вызвало у парламентария недоумение.

"Здоровья ей и личного счастья! И пожелание лучше чувствовать людей, которые некогда подпитывали ее талант своей любовью. Она, на мой взгляд, неправильно понимает всех нас. Мы ее жалеем, как принято в русском характере жалеть любого потерянного человека", – написал он.





Олег Морозов депутат Госдумы "Холопы и рабы!" Вот она как про нас! В смысле все, кто ей хлопал? Кто стирал ладони в аплодисментах? Дарил тонны цветов? Искренне любил? Все рабы? То есть она жила за счет любви быдла и рабов? Слышит ли себя, наша примадонна? Это я как раз про ненависть.

Продюсер Иосиф Пригожин убежден, что слова Пугачевой не достойны великой женщины. По его мнению, все дело в диктаторских наклонностях артистки, сообщает News.ru. "Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. <...> Конечно, ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, этого не отменить. И подобные заявления в крайней степени не достойны великой женщины", – сказал он.

Актер и телеведущий Оскар Кучера поделился в своем телеграм-канале, что слова Пугачевой вызывают у него грусть. "Алла Борисовна написала первый пост после отъезда из России. Грустно как-то. Мне она всегда казалась мудрой", – написал Кучера.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил слова певицы отсутствием у нее культуры и воспитания. Он убежден, что своей карьерой она обязана везению, сообщает газета "Известия".





Сергей Соседов музыкальный критик Как можно реагировать на глупости и бредни маразматической старухи? У которой никогда не было ни культуры, ни воспитания, ни образования, вообще ничего. Ей просто повезло, что рядом с ней в свое время оказались талантливые люди, которые ее направили в правильное творческое русло и сделали ей соответствующий репертуар.

Были и те, кто поддержал высказывания Пугачевой. Например, телеведущая Ксения Собчак убеждена, что критикам певицы нравятся те, кого "назначали" нравиться. Такую ситуацию она назвала трагедией. Также и немало подписчиков Аллы Борисовны встали на ее сторону: поклонники пожелали ей любви и терпения в непростой ситуации.

Одновременно с этим многие в комментариях остались разочарованы словами Пугачевой. С такими высказываниями ей посоветовали держать себя в руках. "Возвращалась – улыбалась, свалила – заговорила", – написал под постом один из пользователей.

"Вы слишком о себе высокого мнения, мадам Брошкина. От слова "брошенная", – отметила другая подписчица.

"Какой бесславный закат карьеры. Без родины, без флага, без дома, без уважения сограждан. Мне вас жаль. В кого вы превратились?" – добавил еще один пользователь.