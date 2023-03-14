Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации и успокоил поклонников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье", – написал артист.

До конца марта у Александра Розенбаума запланированы концерты в Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Розенбаума во время гастролей в Красноярске. По информации источника РЕН ТВ, артиста направили в отделение сосудистой хирургии.

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