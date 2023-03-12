В московском Доме музыки отменили творческий вечер Владимира Познера

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Творческий вечер российского телеведущего и журналиста Владимира Познера, который должен был пройти 8 апреля в Москве, был отменен. Об этом сообщается на сайте Московского международного дома музыки.

"Уважаемые зрители, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено", – указано в сообщении.

В ходе встречи Познер должен был ответить на вопросы публики и поделиться своим мнением по актуальным вопросам современности.

Вернуть деньги за билеты, которые были приобретены в кассе и через сайт Дома музыки, будет возможно до 17 апреля 2023 года.

Ранее Познер назвал своих любимых французских шансонье. В числе его любимых исполнителей оказались Морис Шевалье, Шарль Азнавур и Эдит Пиаф

До этого Познер счел Россию женской страной. Он заявил, что российские женщины обладают большим количеством достоинств, чего нельзя сказать о мужчинах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!