Познер назвал своих любимых французских шансонье

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал особым явлением французских шансонье. В числе его любимых исполнителей оказались Морис Шевалье, Шарль Азнавур и Эдит Пиаф. Об этом он поделился в интервью News.ru.

"Французские шансонье – это особое явление. <...> Почему они популярны вне Франции? Нет рационального объяснения. <...> Такие как Морис Шевалье – я лично их обожаю. Азнавура, например. Очень люблю его. Эдит Пиаф. Не могу объективно это оценивать, вы спрашиваете о чем-то родном", – сказал он.

Журналист также подчеркнул, что шансон – очень давняя французская традиция, которая восходит к началу XX века.

Ранее Познер назвал Россию "женской страной". По его словам, российские женщины обладают большим количеством достоинств: будучи красивыми и сильными, они могут совмещать работу, домашнее хозяйство и занятия с детьми. При этом подобного нельзя сказать о ноющих и пьющих российских мужчинах.

