Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Ведущая грузинского телеканала заявила, что Владимир Познер родился 116 лет назад. Об этом она сообщила, когда комментировала недавний инцидент со своим российским коллегой в Тбилиси.

"Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках должны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер, который, между прочим, родился в 1905 году", – сказала она в эфире "ТВ Пирвели".

По мнению некоторых интернет-пользователей, ведущая могла спутать 87-летнего россиянина с его почти полным тезкой. В 1905 году родился двоюродный дядя телеведущего Владимира Познера – русский и французский поэт и журналист Владимир Соломонович Познер.

Ранее Владимир Познер отправился в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения, и планировал вернуться 3 апреля. Из-за его визита в городе прошли протестные акции. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.