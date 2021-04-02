Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
Российский продюсер Иосиф Пригожин призвал россиян воздержаться от поездок в Грузию после инцидента с журналистом Владимиром Познером. Об этом он рассказал в эфире радио "Говорит Москва".
"Нам стоит вообще если не бойкотировать, то совершенно точно на ближайшее время, пока не закончится неразбериха, просто поставить этот регион на стоп-лист, к великому сожалению", – сказал Пригожин.
Он отметил, что пересечение границ Грузии для каждого россиянина может грозить опасностью.
Продюсер также уточнил, что данный совет связан не с политической обстановкой внутри республики, а с настроем отдельных граждан. По его мнению, из-за действий радикалов страна может понести серьезный ущерб в сфере туризма и экономики.
При этом он выразил огромную благодарность правительству Грузии и правоохранительным органам, которые смогли предотвратить катастрофу.
"Все те, кто вышли, оголтелые, просто мерзавцы. Они добились своей цели, они использовали Познера как повод для конфронтации", – подчеркнул Пригожин.
Он выразил мнение, что произошедшее с журналистом в Тбилиси является предательством собственных идеалов, национальных традиций и просто негодяйским поступком со стороны активистов. Однако Пригожин напомнил, что каждый имеет право на свою точку зрения.
Ранее Владимир Познер отправился в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения, и планировал вернуться 3 апреля. Из-за его визита в городе прошли протестные акции. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.
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