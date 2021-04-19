Познер назвал Россию женской страной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Российские женщины обладают большим количеством достоинств, чего нельзя сказать о мужчинах. Такое заявление сделал журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью Алене Долецкой на YouTube-канале Masters of Taste.

Он отметил, что российские женщины способны совмещать множество дел: работу, домашнее хозяйство, занятия с детьми. Вместе с тем они очень красивые и сильные.

Мужчин же Познер назвал ноющими и пьющими, отметив, что среди них мало красивых.

"Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна", – сказал журналист.

Он добавил, что для него остаются непонятными пословицы вроде "Курица – не птица, баба – не человек", "Баба с возу – кобыле легче".

Ранее ученые нашли подтверждение того, что власть в одной из древнейших цивилизаций Америки переходила по материнской линии. Также отмечалось, что существуют свидетельства о более важной роли женщин в жизни первых цивилизаций, чем было принято полагать.