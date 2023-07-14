20:31Культура
Помощница Краско заявила, что у актера начались галлюцинации
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
У актера Ивана Краско, которого накануне госпитализировали из-за последствий инсульта, возникла спутанность сознания. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на помощницу актера Дарью Пашкову.
Она объяснила, что это обусловлено сильными препаратами, которые дают артисту. Из-за них его клонит в сон, он путает врачей со своей помощницей.
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали накануне днем. У него проявились последствия инсульта.
Вечером того же дня артиста экстренно прооперировали. 14 июля директор артиста сообщил, что Краско остается в стабильно тяжелом состоянии.
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