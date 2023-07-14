Сын актера Ивана Краско заявил, что после операции его переведут из реанимации в палату

Фото: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Народный артист России Иван Краско перенес операцию, 14 июля его переведут из реанимации в палату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына актера Федора.

"Сегодня его переводят из реанимации в палату, насколько я понял, операцию делали вчера около 15:00, детали и результаты ее мне пока неизвестны", – отметил он.

По словам сына артиста, произошедшее связано с инсультом, который перенес Краско, нового инсульта не произошло.

О госпитализации Краско стало известно 13 июля, на тот момент он был доставлен в реанимацию, у него проявились последствия инсульта.

Позже информацию подтвердили директор актера и его помощница. Вечером четверга, 13 июля, артиста экстренно прооперировали.

Помощница артиста Дарья Пашкова отмечала, что Краско находился в тяжелом состоянии после перенесенной операции.

