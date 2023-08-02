Актриса Ирина Мирошниченко остается в реанимации

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко продолжает оставаться в реанимации в инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1, заявил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, коллеги актрисы выразили надежду на положительную динамику.

"У меня информация, что она в первой инфекционной больнице в реанимации. Больше информации никакой нет. Все молимся, каждый день ждем динамики какой-то положительной", – отметил Золотовицкий.

О госпитализации Мирошниченко стало известно 31 июля. Согласно информации, распространенной в Сети, она была доставлена в больницу после остановки сердца.

На следующий день, 1 августа, Золотовицкий заявил, что артистка попала в реанимацию. Медики оценили ее состояние как тяжелое.



В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко