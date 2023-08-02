10:37Культура
Актриса Ирина Мирошниченко остается в реанимации
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко продолжает оставаться в реанимации в инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1, заявил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, коллеги актрисы выразили надежду на положительную динамику.
"У меня информация, что она в первой инфекционной больнице в реанимации. Больше информации никакой нет. Все молимся, каждый день ждем динамики какой-то положительной", – отметил Золотовицкий.
О госпитализации Мирошниченко стало известно 31 июля. Согласно информации, распространенной в Сети, она была доставлена в больницу после остановки сердца.
На следующий день, 1 августа, Золотовицкий заявил, что артистка попала в реанимацию. Медики оценили ее состояние как тяжелое.
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