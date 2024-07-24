Посол Израиля в РФ заявила, что двое россиян остаются в заложниках в Газе

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Двое россиян по-прежнему находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент представители Израиля под руководством главы МОССАД ведут переговоры в Катаре об освобождении пленных. Гальперин подчеркнула, что израильская сторона делает все для того, чтобы вернуть захваченных в заложники людей.

Ранее стало известно, что силы ЦАХАЛ освободили четырех захваченных ХАМАС заложников, в числе которых был россиянин Андрей Козлов. Представители армии обороны Израиля подчеркнули, что врачи оценили состояние каждого из них как хорошее, но все же было решено направить их в медицинский центр имени Хаима Шибы для проведения дополнительного обследования.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В тот день сектор Газа с применением большого числа ракет обстрелял территорию Израиля. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ приступили к операции "Железные мечи".