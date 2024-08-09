Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по Газе 15 августа

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Лидеры Египта, Катара и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить в Дохе или Каире переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на совместное заявление лидеров стран сообщает РИА Новости.

Подписи под заявлением поставили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер США Джо Байден.

"Мы призываем обе стороны возобновить срочные переговоры в четверг, 15 августа, в Дохе или Каире, чтобы заполнить все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек", – указано в заявлении.

Посредники также выразили готовность представить окончательное предложение, в котором содержатся параметры возможного соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, взятых в плен ХАМАС.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета, попавшая в здание, где Хания останавливался на ночь, была запущена с воздуха из иностранного государства. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с этим приказал нанести удар по Израилю.