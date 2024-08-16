Байден заявил о близости сторон к прекращению огня в Газе

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Стороны как никогда близки к соглашению о прекращении огня на территории сектора Газа и обмене заложников, заявил президент США Джо Байден, комментируя прогресс на переговорах в Дохе.

При этом американский лидер подчеркнул, что окончательная договоренность к настоящему моменту так и не достигнута.

"Одна из причин, почему я опоздал, заключается в том, что я разбирался с усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке", – цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее Байден заявлял, что Вашингтон ежедневно прикладывает усилия, чтобы не допустить перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Он также отмечал, что подготовленный им план получил одобрение со стороны "Большой семерки" и Совета безопасности ООН.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.