Премьер Ирака назвал Блинкену условия предотвращения войны на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Масштабную войну на Ближнем Востоке можно предотвратить, прекратив военную кампанию Израиля в Секторе Газа. Такое заявление сделал премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Предотвращение эскалации в регионе напрямую завязан с прекращением агрессии на сектор Газа и предотвращения ее распространения на Ливан", – приводит его слова РИА Новости.

Шиа Ас-Судани также заявил, что необходимо сдерживать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство с целью недопущения нападения со стороны Израиля на страны региона.

В свою очередь, Блинкен заявил, что США рассчитывают на роль Ирака по урегулированию ситуации в регионе без эскалации со всех сторон.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.

Израильская армия также нанесла удар по ливанской столице Бейруту. Целью атаки был назван один из командиров шиитской организации "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, из-за которого погибли 12 детей. Впоследствии стало известно, что в результате израильского удара погиб второй по значимости лидер организации Фуад Шокр.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС. Представители израильской армии подчеркнули, что авиация ЦАХАЛ наносила точечный удар только по Бейруту.

