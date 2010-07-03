БКЛ свяжут пересадками со станциями МЦД-1 и МЦД-2

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Большую кольцевую линию метро свяжут шестью пересадками со станциями первых двух маршрутов Московских центральных диаметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства.
Пересадки сделают со станций "Савеловская" и "Можайская" БКЛ на станции Савеловский вокзал и Кунцево МЦД-1. Со станции Большого кольца "Шереметьевская" можно будет пересесть на станцию Марьина Роща МЦД-2, а с "Ржевской", "Текстильщиков" и "Печатников" – на одноименные станции того же диаметра.
Сергей Собянин рассказал, что благодаря МЦД протяженность линий подземки и железной дороги в столице и ближнем Подмосковье достигнет порядка тысячи километров. Она станет больше почти втрое по сравнению с системой метрополитена 2010 года.
Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.
Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями. Они будут доступны с 5:30 утра до 1:00 ночи.
Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут. На протяжении всего маршрута от станций метро до конечных станций МЦД пассажиров будут сопровождать более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.
Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.
Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.
Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.
К открытию МЦД на пересадочных станциях подземки поставят дополнительные билетные автоматы. Они появятся на станциях "Деловой центр" Большой кольцевой линии, "Войковская", "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, "Текстильщики", "Тушинская", "Комсомольская" Сокольнической линии, "Международная" и "Выставочная".
Провезти велосипеды и самокаты на МЦД можно будет бесплатно
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: