БКЛ свяжут пересадками со станциями МЦД-1 и МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большую кольцевую линию метро свяжут шестью пересадками со станциями первых двух маршрутов Московских центральных диаметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент строительства.

Пересадки сделают со станций "Савеловская" и "Можайская" БКЛ на станции Савеловский вокзал и Кунцево МЦД-1. Со станции Большого кольца "Шереметьевская" можно будет пересесть на станцию Марьина Роща МЦД-2, а с "Ржевской", "Текстильщиков" и "Печатников" – на одноименные станции того же диаметра.

Сергей Собянин рассказал, что благодаря МЦД протяженность линий подземки и железной дороги в столице и ближнем Подмосковье достигнет порядка тысячи километров. Она станет больше почти втрое по сравнению с системой метрополитена 2010 года.

Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.

Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями. Они будут доступны с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут. На протяжении всего маршрута от станций метро до конечных станций МЦД пассажиров будут сопровождать более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.

Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.

К открытию МЦД на пересадочных станциях подземки поставят дополнительные билетные автоматы. Они появятся на станциях "Деловой центр" Большой кольцевой линии, "Войковская", "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, "Текстильщики", "Тушинская", "Комсомольская" Сокольнической линии, "Международная" и "Выставочная".