Дополнительные автоматы по продаже билетов установят к открытию МЦД

Дополнительные билетные автоматы появятся на пересадочных станциях метро к открытию Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Аппараты появятся на станциях "Деловой центр" Большой кольцевой линии, "Войковская", "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, "Текстильщики", "Тушинская", "Комсомольская" Сокольнической линии, "Международная" и "Выставочная".
Автоматы переместят с наименее загруженных станций, где их останется достаточно для текущего и прогнозируемого пассажиропотока.
К запуску МЦД на станциях метро "Беговая" и "Тушинская" установят навесы "Огни города". Они сделаны из нержавеющей стали, гранита и стекла. По вечерам навесы будут создавать эффект зажженных огней.
Подобные конструкции уже установлены над входами более чем 20 станций подземки, в частности, на "Октябрьском поле", "Коломенском" и "Чкаловской".
Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. Протяженность МЦД-1 и МЦД-2 составит 132 километра. На них расположатся 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
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