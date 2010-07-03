Более 300 сотрудников ЦОМП будут сопровождать пассажиров от метро до МЦД

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Более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут сопровождать пассажиров на протяжении всего их маршрута от станций метро до конечных станций Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Процесс обращения за услугой останется прежним – заявку можно будет оформить по телефону горячей линии, через мобильное приложение "Метро Москвы" или через специальную форму на сайте Московского метрополитена.

Отмечается, что сотрудники Центра оказывают помощь в передвижении не только на МЦД, МЦК, в метрополитене, но и по территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, на "Аэроэкспрессе" до терминала аэропортов, а также по городу до социальных объектов.

Сейчас сотрудники ЦОМП вместе с другими специалистами метро, Центральной ППК, Организатора перевозок и Мосгортранса проходят обучение к запуску МЦД. Им рассказывают про виды билетов, действующих в каждой зоне, порядок оплаты провоза багажа, валидации, бесконтактной оплаты, особенности действия льготных абонементов, чтобы они могли помогать пассажирам ориентироваться в новом наземном метро.

Ранее сообщалось, что к запуску МЦД на станциях метро "Беговая" и "Тушинская" установят навесы "Огни города". Они сделаны из нержавеющей стали, гранита и стекла. По вечерам навесы будут создавать эффект зажженных огней.

Подобные конструкции уже установлены над входами более чем 20 станций подземки, в частности, на "Октябрьском поле", "Коломенском" и "Чкаловской".

Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. Протяженность МЦД-1 и МЦД-2 составит 132 километра. На них расположатся 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы, шести городов области и более 100 предприятий.

