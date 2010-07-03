Запуск первых МЦД улучшит транспортную доступность 26 медучреждений

фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортная доступность 26 медицинских учреждений столицы улучшится после запуска первых маршрутов Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, пассажиры смогут с комфортом и быстрее добраться до столичных медучреждений.

Благодаря МЦД из района Кунцево (станция "Кунцево") можно будет добраться до Московского научно-практического центра медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины (филиал №5 у станции "Савеловский вокзал") за 22 минуты и за 20 минут из Дмитровского района (станция "Марк").

С запуском МЦД-1 будет удобнее добираться до клинико-диагностического центра №4 у новой станции "Славянский бульвар", Российского центра судебно-медицинской экспертизы у станции "Беговая", перинатального центра №24 у станции "Савеловская".

МЦД-2 улучшит транспортную доступность центра реабилитации инвалидов у станции "Царицыно", Московского городского центра реабилитации у станции "Текстильщики", а также детской клиники имени Мардалейшвили у станции "Тушино".

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Рижский" запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены: будет действовать несколько тарифных зон.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

