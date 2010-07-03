Запуск первых МЦД улучшит транспортную доступность 26 медучреждений

фото: Москва 24/Антон Великжанин
Транспортная доступность 26 медицинских учреждений столицы улучшится после запуска первых маршрутов Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, пассажиры смогут с комфортом и быстрее добраться до столичных медучреждений.
Благодаря МЦД из района Кунцево (станция "Кунцево") можно будет добраться до Московского научно-практического центра медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины (филиал №5 у станции "Савеловский вокзал") за 22 минуты и за 20 минут из Дмитровского района (станция "Марк").
С запуском МЦД-1 будет удобнее добираться до клинико-диагностического центра №4 у новой станции "Славянский бульвар", Российского центра судебно-медицинской экспертизы у станции "Беговая", перинатального центра №24 у станции "Савеловская".
МЦД-2 улучшит транспортную доступность центра реабилитации инвалидов у станции "Царицыно", Московского городского центра реабилитации у станции "Текстильщики", а также детской клиники имени Мардалейшвили у станции "Тушино".
Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Рижский" запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены: будет действовать несколько тарифных зон.
Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.
Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.
Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.
"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: