Кусок жвачки помог восстановить облик девушки каменного века

Фото: художественная реконструкция / Том Бьерклунд

Специалисты смогли восстановить облик девушки из каменного века по куску доисторической жевательной резинки. Об этом информирует "Мир 24".

Ученым удалось расшифровать ДНК датчанки, которая жила 5 тысяч 700 лет назад. Помог в этом обнаруженный на острове Лолланн кусок березовой смолы. В этом месте раньше была большая стоянка каменного века.

Исследователи смогли извлечь из найденного объекта генетический материал слюны, с помощью чего раскрыли полный геном человека того времени. Оказалось, что ДНК принадлежит женщине, которую отнесли к охотникам-собирателям Европейского материка. Она была темнокожей и с темными волосами, однако глаза девушки были голубые.

Также ученые достоверно узнали, что перед тем, как пожевать смолу, датчанка употребляла мясо утки и лесные орехи. Кроме того, в ее организме был вирус – предположительно, Эпштейна-Барра и пневмония. Также Лола – такое условное имя ей дали ученые – имела непереносимость лактозы и заболевание десен.

Ранее челюсть древнего хищника удалось обнаружить в угольной шахте под Волгоградом. Выяснилось, что зубы этого существа закручивались в спираль.