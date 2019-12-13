Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:45

На пляж в Калифорнии выбросило тысячи "рыб-пенисов"

за рубежом

Фото: соцсети

Тысячи морских червей вынесло на пляж в Калифорнии из-за нескольких сильных штормов, произошедших в регионе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Черви, которых по очевидной причине называют "рыбой-пенисом", живут под слоем песка. Этот вид существует на планете уже 300 миллионов лет. Продолжительность жизни червей составляет 25 лет – это очень долго для беспозвоночных.

"В следующий раз, когда пойдете на пляж, просто представьте, что в нескольких сантиметрах под вами копошатся тысячи розовых сосисок", – написали в местных СМИ.

"Да, к внешнему виду червя есть вопросы. Но нужно помнить, что у него идеальная форма для жизни под землей", – объяснил биолог Иван Парра.

Ранее сообщалось, что на румынское побережье Черного моря вынесло десятки пакетов с кокаином. На берег выбросило в общей сложности свыше сотни килограммов наркотика. Полицейские призвали местных жителей при обнаружении таких пакетов не вскрывать их, а сообщать о находках.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика