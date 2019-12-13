На пляж в Калифорнии выбросило тысячи "рыб-пенисов"

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Тысячи морских червей вынесло на пляж в Калифорнии из-за нескольких сильных штормов, произошедших в регионе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Черви, которых по очевидной причине называют "рыбой-пенисом", живут под слоем песка. Этот вид существует на планете уже 300 миллионов лет. Продолжительность жизни червей составляет 25 лет – это очень долго для беспозвоночных.

"В следующий раз, когда пойдете на пляж, просто представьте, что в нескольких сантиметрах под вами копошатся тысячи розовых сосисок", – написали в местных СМИ.

"Да, к внешнему виду червя есть вопросы. Но нужно помнить, что у него идеальная форма для жизни под землей", – объяснил биолог Иван Парра.

Ранее сообщалось, что на румынское побережье Черного моря вынесло десятки пакетов с кокаином. На берег выбросило в общей сложности свыше сотни килограммов наркотика. Полицейские призвали местных жителей при обнаружении таких пакетов не вскрывать их, а сообщать о находках.

