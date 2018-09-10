На пляжах Пхукета появились ядовитые змеи

10 сентября 2018, 20:08
Фото: ТАСС/Andreas Lander/DPA
Спасатели острова Пхукет предупредили туристов, что на пляжах обитают ядовитые морские змеи. Об этом передает Trn-news.
Предупреждение вынесли после того, как местный житель снял морскую змею на пляже Най-Янг и выложил видео в соцсети. Как оказалось, это была не первая змея на побережье Пхукета на прошлой неделе. В среду, 5 сентября, двух мертвых морских пресмыкающихся обнаружили на пляже Патонг.
Президент организации, отвечающей за безопасность туристов в воде, Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань сказал, что нет ничего необычного в появлении змей на пляжах. "Обычно мы находим их уже мертвыми, так как к жизни на суше они не приспособлены", – подчеркнул он.
Пратхают Чуаюань предупредил туристов, что трогать змей и беспокоить их опасно. В случае обнаружения змеи нужно заявить об этом ближайшему спасателю.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о новой вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Уганде. По информации Минздрава Уганды, за два месяца от заболевания умерли 11 человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: