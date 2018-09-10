На пляжах Пхукета появились ядовитые змеи

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Спасатели острова Пхукет предупредили туристов, что на пляжах обитают ядовитые морские змеи. Об этом передает Trn-news.

Предупреждение вынесли после того, как местный житель снял морскую змею на пляже Най-Янг и выложил видео в соцсети. Как оказалось, это была не первая змея на побережье Пхукета на прошлой неделе. В среду, 5 сентября, двух мертвых морских пресмыкающихся обнаружили на пляже Патонг.

Президент организации, отвечающей за безопасность туристов в воде, Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань сказал, что нет ничего необычного в появлении змей на пляжах. "Обычно мы находим их уже мертвыми, так как к жизни на суше они не приспособлены", – подчеркнул он.

Пратхают Чуаюань предупредил туристов, что трогать змей и беспокоить их опасно. В случае обнаружения змеи нужно заявить об этом ближайшему спасателю.

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